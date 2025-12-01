По словам Зеленского, позиция Украины принципиальна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.
Смотрите также Сейчас особые дни, и каждый день может что-то измениться, – Зеленский о диалоге США с Украиной и Россией
Какую позицию занимает Украина на мирных переговорах?
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Фрации Эммануэль Макрон поговорили с украинской делегацией в США, с Рустемом Умеровым, а также со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. На онлайн-встрече также был премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Зеленский анонсировал и другие контакты и встречи.
Приоритеты Украин они очевидны – прежде всего защита и гарантии безопасности, сохранение независимости Украины, нашего суверенитета. Мы защитим это. Мы работаем, чтобы мы могли гарантировать, что третьего вторжения России точно не произойдет, и что не будет какого-либо срыва договоренностей об окончании войны,
– подчеркнул Зеленский.
Президент напомнил, что Россия часто нарушала свои обещания, а потому Украина нуждается в гарантиях безопасности.
Украина примет, по его словам, принципиальную позицию относительно санкций и ответственности России за преступления войны, по российским активам и репараций.
Зеленский провел разговор с Макроном
Владимир Зеленский подчеркнул, что разговаривал с Эммануэлем Макроном несколько часов, больше всего о мирных переговорах.
По его словам, мир должен стать действительно надежным, а война должна закончиться как можно быстрее.