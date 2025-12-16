Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Сергія Лаврова, яку цитує Clash Report.

Які заяви зробив Лавров щодо НАТО, територій України та УПЦ?

Сергій Лавров знову наговорив маячні про те, що "необхідно усунути першопричини конфлікту", тобто "загрози Росії, які створювалися шляхом просування НАТО на схід і втягування туди України".

Також прихвостень Путіна в прикметній манері російської пропаганди заговорив про "загрозу знищення всього російського на тих землях, які століттями були землями російського народу, російської культури, російської історії", мавши на увазі окуповані території України.

За словами російського міністра американська сторона нібито "розуміє це все", і нібито не допустить членства України в НАТО.

Добре, що американці це зрозуміли. Вони чітко сказали, що ніякого НАТО бути не може, і вони чітко сказали, що ті землі, де століттями жили росіяни, повинні знову стати російськими. І що російська мова, російська культура, права канонічної Української православної церкви повинні бути відновлені,

– цинічно бреше Лавров.

Також він заявив, що останні контакти Росії та США "вселяють надію", що американська сторона буцімто "глибше розуміє позицію Росії і те, що потрібно зробити, щоб цей конфлікт був врегульований надійно і стійко, а не просто було укладено чергове перемир'я, щоб знову накачати Україну зброєю".

