Відповідну заяву зробив український президент Володимир Зеленський у коментарі журналістам, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також "НАТО – наступна ціль Росії": Рютте переконаний, що варто бути готовим до війни

Що заявив Зеленський про НАТО і США?

Володимир Зеленський пояснив представникам ЗМІ, що США мають важелі впливу щодо тих, хто блокує вступ України до Європейського Союзу. Утім, ситуація з членством у НАТО, за його словами, є дещо інакшою.

США не хочуть нас бачити в НАТО. І вони про це говорять відкрито. Це не чиїсь здогадки. Сьогоднішні США, і вчорашні теж. Нам не давали запрошення в НАТО раніше, не давали конкретики раніше, і ця позиція не змінилася. Це послідовна позиція,

– сказав він.

Тому, на його думку, навряд чи у переговорах між американськими та російськими представниками є складнощі з цього приводу. Утім, він вважає, що у питанні окремих домовленостей США та Росії варто бути обережними.

"З часом всі секрети відкриваються. Я знаю тільки те, що є в документах, які ми обговорюємо. І розумію ставлення США. І навіть розумію їхнє ставлення щодо інших", – наголосив український президент журналістам.

Що цьому передувало?