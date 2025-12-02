Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на дипломатів із держав-членів НАТО, передає 24 Канал.

Дивіться також Україна може втратити можливість вступу до НАТО після домовленостей Альянсу та Росії, – CNN

Що розглядає НАТО на випадок провалу мирних зусиль?

Один зі співрозмовників розповів, що диктатор Володимир Путін навряд чи готовий відігравати конструктивну роль у переговорах. Натомість він посилив атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру.

Інше джерело каже, що поточний момент у дипломатії вважають критичним через інтенсивність подій. Утім, чи відповідатиме це очікуванням, стане відомо після повернення Стіва Віткоффа з Москви.

Зазначається, що російському диктатору покажуть оновлений мирний план, і хоч європейських представників на цій зустрічі нема, проте "європейські погляди присутні за столом переговорів".

На думку дипломатів, найскладнішими питаннями можливої мирної угоди залишаються території та безпекові гарантії. Наголошують, що будь-які домовленості насамперед повинні бути узгоджені з Україною.

Водночас ще один співрозмовник припустив, що Володимир Путін не піде на компроміс. Тож у разі провалу поточних дипломатичних зусиль європейські партнери України перейдуть до альтернативних кроків.

План Б для нас досить простий. Це збільшення підтримки України, більше зброї для України на полі бою, більша підтримка їхньої економіки та посилення санкцій проти Росії,

– пояснив він.

Росія становить загрозу у довгостроковій перспективі

Також союзники, попри результат війни, і надалі розглядатимуть Росію як загрозу у майбутньому, оскільки та зможе швидше реалізувати власні амбіції, наприклад, наростити війська на Північному Заході.

Це станеться швидше після війни… Це радше питання в тому, щоб забезпечити, щоб ми нарощували свої війська і створювали відповідний промисловий потенціал досить швидко, щоб ми були готові насамперед до стримування,

– сказав один зі співрозмовників.

Як Європа підтримує Україну у цьому питанні?