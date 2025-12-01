Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

У неділю, 30 листопада, у Маямі відбулася зустріч української та американської делегацій. За словами джерел, інтенсивні переговори стали "кроком уперед" і "спиралися на прогрес, досягнутий у Женеві".

Водночас делегації визнають, що попереду ще багато роботи.

Одним із "найпроблемніших аспектів" початкового мирного плану була вимога, щоб Україна формально відмовилася від прагнення вступити до НАТО.

Втім, за словами джерела CNN, делегації вже обговорили можливий сценарій, за якого Україна фактично буде позбавлена можливості вступу до Альянсу шляхом домовленостей, які мали б бути досягнуті безпосередньо між країнами-членами НАТО та Москвою.

Україну не будуть змушувати офіційно, в юридичному сенсі, відмовитися від цього прагнення. Але якщо Сполучені Штати матимуть про щось домовитися з Росією у двосторонньому форматі, або якщо Москва захоче отримати певні гарантії від НАТО у багатосторонньому форматі, то це не є залученням України до процесу прийняття рішень,

– додав співрозмовник видання.

Остаточне рішення щодо такого чутливого компромісу, який, ймовірно, буде непопулярним серед країн НАТО, ще не ухвалене і зрештою залежатиме від президента України.

Це свідчить про те, що в процесі переговорів між США та Україною, а також напередодні поїздки Віткоффа до Москви, сторони шукають "креативні рішення", які дають змогу оминати червоні лінії.

Як пройшли переговори в Маямі?