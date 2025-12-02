Що відомо про рішення ЄС щодо російських заморожених активів?

Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон, передає 24 Канал з посиланням на його пресконференцію з президентом України Володимиром Зеленським.

Еммануель Макрон Президент Франції Що стосується заморожених російських активів, я від самого початку говорив, що ми знайдемо такий технічний варіант, який дасть змогу відповісти на всі законні питання, що виникають... Мета полягає в тому, щоб фіналізувати це до наступної Європейської ради, тобто до Різдва. Єврокомісія, до речі, оголосить відповідні рішення найближчими днями.

Макрон додав, що наразі потрібно "забезпечити надійний захист" у контексті заморожених активів Росії. І будь-які зміни повинні враховувати як збереження контролю над активами, так й дотримання міжнародних норм.

Зауважте! Президент Франції зазначив, що Україна має отримати передбачуваність та довгострокове фінансування її оборонних зусиль, а також підтримку армії на тривалу перспективу.

Нагадаємо, що Європейський центральний банк відмовився надати Україні позику. Про це пише FT.

Річ у тім, що це створює ризик для ринків та потенційної кризи ліквідності. До того ж це суперечить мандату банку.

Крім того, такий крок фактично означав би монетарне фінансування урядів, що заборонено договорами ЄС.

Що ще відомо про рішення щодо активів?