Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента США для Politico.

Дивіться також Трамп знову звинуватив Зеленського у тому, що той нібито не читав його мирний план, – Politico

Що сказав Трамп про вступ України до НАТО?

Дональд Трамп заявив, що раніше нібито було очевидно, що Україна навряд чи вступить до НАТО. Він наголосив, що це розуміння існувало задовго до відповідних вимог Володимира Путіна.

Це завжди було так, задовго до Путіна… А зараз вони почали наполягати,

– заявив Трамп.

Також американський лідер пригадав першу зустріч президентів України та Росії. Тоді Володимир Зеленський нібито одразу назвав два пріоритети України, серед яких було й членство в Альянсі.

Знаєте, коли Зеленський вперше прийшов і вперше зустрівся з Путіним, він сказав: "Я хочу двох речей. Я хочу повернення Криму, і ми будемо членами НАТО",

– сказав президент США.

Трамп вважає, що ті слова Зеленського прозвучали нібито "не дуже приємно".

Вступ України до НАТО: останні новини