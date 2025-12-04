Таку заяву зробив глава МЗС України Андрій Сибіга. Про це інформує 24 Канал, посилаючись на матеріал Kyiv Post.
Як Україна реагує на неоднозначні пропозиції гарантій безпеки?
На окремому засіданні Ради НАТО-Україна міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що Київ не погодиться на односторонні поступки або невизначені гарантії безпеки.
За словами дипломатів, присутніх на зустрічі, Сибіга підкреслив, що "Росія не перемагає" і не досягає успіху на полі бою.
Міністр наголосив, що будь-які домовленості щодо безпеки мають бути чіткими, взаємними та враховувати інтереси України, а не лише створювати видимість прогресу для Москви.
Цікаво! Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висунув думку, що серед потенційних заходів для забезпечення безпеки України можливе розміщення ядерної зброї на її території. Він також підкреслив важливість вступу до НАТО та розгортання значного контингенту військ союзників.
Що кажуть у Європі та США про безпекові гарантії для України?
Під час переговорів у Маямі українська та американська делегації обговорювали можливі вибори в Україні та ймовірний "обмін" територіями, проте залишилися без остаточної відповіді щодо гарантій безпеки з боку США та Заходу.
Зі свого боку президент Франції Еммануель Макрон днями заявив, що "Коаліція рішучих" завершила підготовку пропозицій щодо гарантій безпеки для України.
Паралельно плануються консультації з Росією, щоб оцінити готовність Кремля до мирного врегулювання. Макрон запевнив у єдності країн Заходу у підтримці України та дотриманні міжнародного права.
Водночас прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що країна не готова надавати Україні формальні гарантії безпеки, але може долучитися до організації безпекових заходів.