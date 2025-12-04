Таку заяву зробив глава МЗС України Андрій Сибіга. Про це інформує 24 Канал, посилаючись на матеріал Kyiv Post.

На окремому засіданні Ради НАТО-Україна міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що Київ не погодиться на односторонні поступки або невизначені гарантії безпеки.

За словами дипломатів, присутніх на зустрічі, Сибіга підкреслив, що "Росія не перемагає" і не досягає успіху на полі бою.

Міністр наголосив, що будь-які домовленості щодо безпеки мають бути чіткими, взаємними та враховувати інтереси України, а не лише створювати видимість прогресу для Москви.

Цікаво! Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висунув думку, що серед потенційних заходів для забезпечення безпеки України можливе розміщення ядерної зброї на її території. Він також підкреслив важливість вступу до НАТО та розгортання значного контингенту військ союзників.

