Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle.

Читайте також Росія може готувати пастку: політолог назвав 2 важливі ознаки наближення миру

Чи надасть Фінляндія гарантії безпеки?

Петтері Орпо дав спільну пресконференцію зі шведським прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном. У політиків запитали, чи отримали вони деталі щодо гарантій безпеки, які пропонують Сполучені Штати, і чи дійсно вони схожі на статтю 5 НАТО.

У відповідь прем'єр-міністр Фінляндії заявив, що його країна не отримувала жодних подробиць або конкретної пропозиції щодо гарантій безпеки.

Гарантії безпеки – це досить серйозна річ. Ми не готові давати гарантії безпеки, але можемо допомогти з організацією безпеки,

– підкреслив він.

Міністр пояснив, що ці речі "мають різне значення".

За словами Орпо, фактичні майбутні гарантії безпеки для України визначатимуть великі європейські країни та Сполучені Штати.

Після того як у ЗМІ вперше з'явився 28-пунктний план мирних пропозицій США, у ньому прямо згадувалася Фінляндія як одна з можливих держав-гарантів безпеки. Згодом документ доопрацювали й оновили, однак Орпо зазначив, що йому досі невідомо, чому Фінляндія взагалі була включена до проєкту.

Ми не мали жодних обговорень щодо цього питання,

– підсумував Петтері Орпо.

Гарантії безпеки для України: останні новини