Предоставит ли Финляндия гарантии безопасности?

Петтери Орпо дал совместную пресс-конференцию со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном. У политиков спросили, получили ли они детали относительно гарантий безопасности, которые предлагают Соединенные Штаты, и действительно ли они похожи на статью 5 НАТО.

В ответ премьер-министр Финляндии заявил, что его страна не получала никаких подробностей или конкретного предложения по гарантиям безопасности.

Гарантии безопасности – это достаточно серьезная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности,

– подчеркнул он.

Министр пояснил, что эти вещи "имеют разное значение".

По словам Орпо, фактические будущие гарантии безопасности для Украины будут определять крупные европейские страны и Соединенные Штаты.

После того как в СМИ впервые появился 28-пунктный план мирных предложений США, в нем прямо упоминалась Финляндия как одно из возможных государств-гарантов безопасности. Впоследствии документ доработали и обновили, однако Орпо отметил, что ему до сих пор неизвестно, почему Финляндия вообще была включена в проект.

Мы не имели никаких обсуждений по этому вопросу,

– подытожил Петтери Орпо.

