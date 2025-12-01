Зараз ми далеко від завершення війни в Україні. Політолог Олег Саакян назвав 24 Каналу два фактори, чому наразі ворог не завершить війну.

Дивіться також Примус України до капітуляції: як Віткофф допоміг Росії "продати" свій план Трампу та як на це реагують у США

Які 2 моменти важливі?

Олег Саакян зазначив, що переговори для Росії зараз відіграють лише роль затягування часу, спроби покращити свої воєнно-стратегічні позиції та погіршити становище України. Ворог хоче, що наша держава сварилася зі США, не отримала жодних гарантій безпеки.

Є лише 2 пункти, які реально свідчать про те, чи наближається завершення війни в Україні. Перший – чи надають нам реальні гарантії безпеки. Якщо вони лише показові, то у такому випадку не мовиться про закінчення бойових дій.

Це просто означатиме, що через хвилину після підписання будь-яких домовленостей Росія буде у значно кращому становищі, ніж була за хвилину до підписання цих угод для відновлення бойових дій. Вони можуть зробити це хоч протягом 24 годин, хоч протягом декількох місяців,

– підкреслив політолог.

Другий момент – це припинення вогню та дипломатія. Коли спочатку країна-агресорка пропонує домовлятися, а лише тоді припиняти вогонь, то це буде важелем тисну на Україну без зупинки бойових дій. Росіяни готові користуватися дипломатією як інструментом для того, щоб не посилювався санкційний тиск, щоб не давали більше зброї Україні і так далі.

Якщо як зараз, "спочатку домовимося, а потім припинимо вогонь", то це пастка для України, що б не обіцяла Росія. Це означатиме, що нас чекатиме ще кривавіший виток війни за якийсь місяць після цього,

– пояснив Саакян.

За його словами, якщо спочатку стале припинення вогню, а потім – дипломатія, то це не сценарій того, що хтось перемагає. Це означатиме, що жодна зі сторін наразі не може воєнним шляхом досягнути своїх цілей. Тоді це замороження.

Наразі щодо обох показників ми маємо мінус. І реальні гарантії безпеки США не готові нам давати, і Росія не готова припиняти бойові дії, а навпаки – розраховує, що вони дипломатичним процесом зможуть посилитися і послабити Україну. Тому зараз ми не наближаємося до миру,

– вважає він.

Мирний план: останні новини