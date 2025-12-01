1 грудня президент України зустрівся з Еммануелем Макроном у Парижі. Під час спільної пресконференції французький лідер прокоментував справу Міндіча, передає 24 Канал.

Що сказав Макрон про справу Міндіча?

За словами Макрона, Париж уважно стежить за ситуацією навколо справи Міндіча. Франція надає Україні допомогу, тому природно, що вона цікавиться питаннями підзвітності.

Водночас він нагадав, що в Україні діють незалежні антикорупційні органи. Саме завдяки їхній роботі і стає відомо про випадки корупції.

Політик заявив, що Франція не має права "читати лекції" Києву, адже подібні скандали траплялися і в ній самій.

Макрон зауважив, що демократія повинна пишатися тим, що може притягати до відповідальності всіх посадовців, незалежно від їхнього статусу.

Він підкреслив, що в Росії корупційні питання нібито "ніколи не виникають" лише тому, що там немає незалежних органів, які могли б їх розслідувати, і це, на його думку, має викликати занепокоєння.

За словами політика, боротьба з корупцією в Україні реально працює, а в Росії такого немає, бо там фактично діє диктатура.

Що відомо про справу Міндіча?