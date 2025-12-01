Про це пише 24 Канал із посиланням на Секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Що каже Умєров про зустріч у Маямі?

За підсумками роботи української делегації у Флориді Рустем Умєров мав телефонну розмову з Президентом України.

За два дуже продуктивні дні у США провели багато годин зустрічей і переговорів. Нам вдалося досягти значного прогресу, хоча окремі питання потребують подальшого доопрацювання,

– повідомив він.

Секретар РНБО висловив вдячність американській стороні за конструктив і партнерський підхід. Перемовники домовилися підтримувати постійний і тісний контакт у продовженні цього процесу.

"Готуємо повну доповідь і найближчим часом представимо її Президенту особисто під час зустрічі в Європі, куди разом із переговорною групою вже вирушаємо", – підсумував Умєров.

Як відбулися переговори у Флориді?