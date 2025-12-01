Про це пише 24 Канал із посиланням на Секретаря РНБО Рустема Умєрова.
Що каже Умєров про зустріч у Маямі?
За підсумками роботи української делегації у Флориді Рустем Умєров мав телефонну розмову з Президентом України.
За два дуже продуктивні дні у США провели багато годин зустрічей і переговорів. Нам вдалося досягти значного прогресу, хоча окремі питання потребують подальшого доопрацювання,
– повідомив він.
Секретар РНБО висловив вдячність американській стороні за конструктив і партнерський підхід. Перемовники домовилися підтримувати постійний і тісний контакт у продовженні цього процесу.
"Готуємо повну доповідь і найближчим часом представимо її Президенту особисто під час зустрічі в Європі, куди разом із переговорною групою вже вирушаємо", – підсумував Умєров.
Як відбулися переговори у Флориді?
До слова, Зеленський повідомив про розмову з лідером Фінляндії, в контексті якої повідомив про роботу української делегації в США. Він підкреслив, що переговори пройшли "дуже конструктивно".
На початку Секретар РНБО казав, що Київ очікує на продуктивну зустріч. За словами Умєрова, вона й стала такою.
Держсекретар Марко Рубіо заявив, що переговори між Україною та США були продуктивними, але ще є над чим працювати. США прагнуть, щоб Україна стала безпечною країною попри складність процесу.