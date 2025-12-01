Про це пише 24 Канал з посиланням на допис лідера України.

Дивіться також Тет-а-тет Умєрова та Віткоффа і 5 годин розмов про одне питання: ЗМІ розкрили теми перемовин

Що Зеленський сказав про переговори в Маямі?

Зазначимо, що після завершення зустрічі очільник української делегації Рустем Умєров доповів президенту про основні параметри діалогу, акценти та деякі проміжні результати.

В понеділок, 1 грудня, Зеленський розповів про розмову з лідером Фінляндії, в контексті якої повідомив про роботу української делегації в США. Він підкреслив, що переговори пройшли "дуже конструктивно".

Є непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати. Наші представники повернуться у Європу цими днями, і після розмови з ними та повної доповіді про розвиток перемовин будемо визначатися з подальшою нашою активністю,

– повідомив він.

Додамо, за словами Зеленського, 1 грудня заплановані перемовини з партнерами у Європі.

Дивіться також "Обговорюємо майбутнє України": заяви з Маямі, де завершилася зустріч України та США

Мирні переговори: останні новини