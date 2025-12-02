Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Що сказав Рютте про мирний план?

Марк Рютте розповів, що НАТО "тісно координується" зі США та Україною щодо всього мирного процесу. Він зазначив, що ще невідомо, чи закінчаться переговори успіхом.

"Потрібно з чогось починати. Потрібно мати пропозиції на столі. Як ви знаєте, як у Женеві, так і два дні тому в Маямі відбувалися переговори з українською стороною. Сьогодні відбулися переговори з російською стороною, тому ми уважно стежимо за цим", – зауважив генсек.

Водночас Рютте наголосив, що будь-які положення мирної угоди щодо України, які стосуються НАТО, обговорюватимуться окремо.

Очевидно, коли йдеться про елементи НАТО в угоді про припинення війни проти України, це буде розглядатися окремо, і це, очевидно, включатиме НАТО,

– сказав він.

Альянс досі вважає, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства в НАТО. Попри це, серед союзників наразі немає одностайної згоди.

До слова, 3 грудня у Брюсселі міністри закордонних справ країн НАТО обговорюватимуть загрози безпеці з боку Росії на східному фланзі та подальшу підтримку України. Також запланована зустріч з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та Верховним представником ЄС Кайєю Каллас.

