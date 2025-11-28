Свою думку з цього приводу висловив голова Європейської Ради Антоніо Кошта. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Handelsblatt.
Як змінився мирний план?
Президент Ради ЄС Антоніо Кошта в інтерв'ю Handelsblatt повідомив, що бачить прогрес у питанні мирного врегулювання, попри деякі нюанси.
Сполучені Штати та українці розробили новий робочий документ. У цьому новому плані всі пункти, що стосуються Європейського Союзу, були вилучені. Все, що стосується НАТО, також було вилучено,
– сказав він.
За його словами, США зобов'язалися не обговорювати питання ЄС чи НАТО в переговорах з Росією щодо миру в Україні без залучення європейців. Кошта також висловився стосовно можливих територіальних поступок України.
На його думку, якщо міжнародна спільнота "дозволить великій країні силоміць змінити кордони та територію іншої країни, це буде дуже небезпечним прецедентом для світу". Утім, Європа переглядає свій геополітичний підхід.
Як Європа ставиться до мирного плану?
За даними NYT, європейці дізналися про мирний план тільки після того, як західні ЗМІ оприлюднили його зміст. Вони знали про підготовку якогось документа, але не могли уявити, що "він буде настільки проросійським".
Коментуючи план, міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Штенергард заявила, що її країна ніколи не визнає анексію Росією Криму чи будь-якого іншого тимчасово окупованого регіону України.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що ряд пунктів мирного плану завершення війни в України, запропонованих США та Росією, потребують доопрацювання, адже деякі з пропозицій є неприйнятними.
Згодом британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що європейські партнери України вирішили доопрацьовувати запропонований Вашингтоном "мирний план" для закінчення війни, а не створювати власний.