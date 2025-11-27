Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

16 чиновників на умовах анонімності розповіли виданню, що багато європейських лідерів дізналися про мирний план Штатів зі ЗМІ. За їхніми словами, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц "був вражений і змістом мирного плану, і тим, яким чином про нього дізнався".

Як повідомляє NYT, коли план "виплив на поверхню", європейці зрозуміли, що Європу залишили осторонь від спроб адміністрації Трампа закінчити найбільшу наземну війну на континенті після Другої світової.

Європейські дипломати через свої канали спробували перевірити справжність оприлюдненого у ЗМІ документа, після чого організували зустріч лідерів ЄС під час саміту "Великої двадцятки". Згодом вони зустрілися з українським лідером Володимиром Зеленським та розробили власний план.

Видання пише, що Сполучені Штати спочатку ігнорували ЄС, але європейські дипломати змогли вплинути на позицію державного секретаря США Марко Рубіо. Після цього у ході подальших переговорів початковий план США змінили. У Європі називають це "перемогою".

