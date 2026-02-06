Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу відверто пояснив, за яких умов можливі реальні мирні домовленості. Він також окреслив, чого саме очікує від перемовного процесу і чому ключ до них лежить не в заявах, а у щоденній роботі Сил оборони.
Дивіться також Крім територій: політолог назвав ще одне проблемне питання під час перемовин
Коли переговори перестають бути ілюзією?
Юрій Федоренко пояснив, що перемовини мають сенс лише як завершальний етап війни, а не як її заміна. За його словами, зараз держава змушена працювати над переговорним треком паралельно з бойовими діями, але вирішальною умовою для будь-яких домовленостей залишається неспроможність сторін досягти своїх цілей силою. Саме цей стан, а не політичні заяви, створює передумови для можливого миру.
Мирні домовленості можуть бути підписані лише тоді, коли жодна зі сторін не може реалізувати бажаного результату військовим шляхом,
– наголосив командир.
Він підкреслив, що йдеться не про взаємні поступки чи "хороший мир", а про фіксацію меж можливого на конкретному етапі війни. Такі угоди не приносять перемоги жодній зі сторін, але можуть дати паузу для збереження держави і формування майбутніх рішень.
Ці домовленості ніколи не будуть вигідними для жодної сторони, бо жодна сторона не змогла отримати бажане,
– зазначив Федоренко.
Ключове питання полягає не в самому факті переговорів, а в тому, з якої позиції до них підходить Україна. Саме тому переговорний трек напряму залежить від ситуації на полі бою і результатів щоденної роботи Сил оборони.
Бойовий досвід України є ключовою гарантією безпеки
Питання безпеки після можливих домовленостей не може зводитися лише до присутності іноземних військ. За його словами, союзні контингенти можуть бути важливим елементом стримування, але вони не є власною армією України й залежать від політичних рішень своїх держав. Саме тому ключовий акцент має робитися на спроможностях самої української держави.
Ми маємо розраховувати на партнерів, але пам'ятати, що це не наші війська, а союзні, і їхня активність може змінюватися,
– пояснив Федоренко.
Він зазначив, що справжні гарантії безпеки полягають у стабільному фінансуванні Збройних сил України, розвитку власного військово-промислового комплексу та виробництві сучасного озброєння.
Після будь-яких домовленостей вирішальним фактором безпеки залишатиметься не присутність союзників, а власна спроможність України до оборони. Саме українське військо за роки повномасштабної війни накопичило унікальний досвід сучасних бойових дій, який не має аналогів у жодній армії світу. І цей ресурс держава має використовувати стратегічно.
В арміях цивілізованого світу немає такого досвіду, який сьогодні має Українське військо,
– наголосив Федоренко.
Він пояснив, що цей досвід є не лише воєнною перевагою, а й безпековим активом, який має конкретну ціну. Йдеться про знання, відпрацьовані на полі бою, які можуть і повинні бути інтегровані у систему міжнародної безпеки на умовах, вигідних для України.
Це знання, які вартують мільйони доларів і мають бути обмінені на те, щоб в нашій державі було безпечно,
– зазначив командир.
Федоренко додав, що саме сила оборони створює умови для інвестицій і розвитку. Коли країна здатна себе захистити, вона стає привабливою не лише для партнерів у сфері безпеки, а й для економіки, бізнесу та відбудови.
Перемовини виграються не за столом, а на фронті
Переговорна позиція України формується не в кабінетах, а щоденно на полі бою. За його словами, саме результати бойової роботи визначають, чи матиме українська сторона сильні аргументи для будь-яких домовленостей. Тому ключове завдання Сил оборони полягає у системному виснаженні противника на всіх рівнях.
На передній лінії ми маємо знищувати більше окупантів, ніж вони здатні ставити до строю щомісяця,
– наголосив Федоренко.
Він зазначив, що вирішальне значення має не лише тактичний успіх на фронті, а й удари по стратегічних цілях ворога. Йдеться про знищення виробничих ланцюгів, складів, логістики та об'єктів, які наповнюють російський бюджет і дозволяють продовжувати війну.
Ми маємо працювати на стратегічному рівні, знищуючи об'єкти, які виготовляють озброєння і наповнюють російський бюджет,
– підкреслив командир.
Федоренко додав, що саме така комплексна робота на фронті, в тилу ворога і на економічному рівні створює передумови для того, щоб українське військово-політичне керівництво заходило у перемовини з позиції сили, а не вимушеного компромісу.
Що відомо про мирні переговори:
- Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі завершилися без прориву щодо Донбасу. За даними The Wall Street Journal, сторони не змогли досягти згоди з питання контролю над окупованими територіями. Водночас переговори зосередилися на практичних питаннях, зокрема механізмах припинення вогню та фіксації можливих порушень. Паралельно відбувся обмін військовополоненими, у межах якого додому повернулися 314 осіб.
- Політолог Вадим Денисенко заявив, що території та санкції є двома ключовими вузлами переговорів. Він пояснив, що питання територій тимчасово винесли за дужки, а переговори наразі ведуться навколо інших пунктів, які мають сформувати рамку для подальших рішень. Обмін полоненими, за його словами, є радше політичним сигналом, а не ознакою гуманітарного прориву. Так званий план із 20 пунктів він назвав рамковим драфтом, а не готовою угодою.
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс допустив обмежену співпрацю США з Росією. Він заявив, що Вашингтон може взаємодіяти з Москвою в окремих напрямах, не змінюючи позиції щодо війни проти України. За його словами, адміністрація США прагне працювати над завершенням війни, водночас визнаючи можливість точкової взаємодії навіть за глибоких розбіжностей.