Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко в эфире 24 Канала откровенно объяснил, при каких условиях возможны реальные мирные договоренности. Он также очертил, чего именно ожидает от переговорного процесса и почему ключ к ним лежит не в заявлениях, а в ежедневной работе Сил обороны.

Когда переговоры перестают быть иллюзией?

Юрий Федоренко объяснил, что переговоры имеют смысл только как завершающий этап войны, а не как ее замена. По его словам, сейчас государство вынуждено работать над переговорным треком параллельно с боевыми действиями, но решающим условием для любых договоренностей остается неспособность сторон достичь своих целей силой. Именно это состояние, а не политические заявления, создает предпосылки для возможного мира.

Мирные договоренности могут быть подписаны только тогда, когда ни одна из сторон не может реализовать желаемого результата военным путем,

– подчеркнул командир.

Он подчеркнул, что речь идет не о взаимных уступках или "хорошем мире", а о фиксации границ возможного на конкретном этапе войны. Такие соглашения не приносят победы ни одной из сторон, но могут дать паузу для сохранения государства и формирования будущих решений.

Эти договоренности никогда не будут выгодными ни для одной стороны, потому что ни одна сторона не смогла получить желаемое,

– отметил Федоренко.

Ключевой вопрос заключается не в самом факте переговоров, а в том, с какой позиции к ним подходит Украина. Именно поэтому переговорный трек напрямую зависит от ситуации на поле боя и результатов ежедневной работы Сил обороны.

Боевой опыт Украины является ключевой гарантией безопасности

Вопрос безопасности после возможных договоренностей не может сводиться только к присутствию иностранных войск. По его словам, союзные контингенты могут быть важным элементом сдерживания, но они не являются собственной армией Украины и зависят от политических решений своих государств. Именно поэтому ключевой акцент должен делаться на возможностях самого украинского государства.

Мы должны рассчитывать на партнеров, но помнить, что это не наши войска, а союзные, и их активность может меняться,

– объяснил Федоренко.

Он отметил, что настоящие гарантии безопасности заключаются в стабильном финансировании Вооруженных сил Украины, развития собственного военно-промышленного комплекса и производстве современного вооружения.

После любых договоренностей решающим фактором безопасности будет оставаться не присутствие союзников, а собственная способность Украины к обороне. Именно украинское войско за годы полномасштабной войны накопило уникальный опыт современных боевых действий, который не имеет аналогов ни в одной армии мира. И этот ресурс государство должно использовать стратегически.

В армиях цивилизованного мира нет такого опыта, который сегодня имеет Украинское войско,

– подчеркнул Федоренко.

Он пояснил, что этот опыт является не только военным преимуществом, но и активом безопасности, который имеет конкретную цену. Речь идет о знаниях, отработанных на поле боя, которые могут и должны быть интегрированы в систему международной безопасности на условиях, выгодных для Украины.

Это знания, которые стоят миллионы долларов и должны быть обменены на то, чтобы в нашем государстве было безопасно,

– отметил командир.

Федоренко добавил, что именно сила обороны создает условия для инвестиций и развития. Когда страна способна себя защитить, она становится привлекательной не только для партнеров в сфере безопасности, но и для экономики, бизнеса и восстановления.

Переговоры выигрываются не за столом, а на фронте

Переговорная позиция Украины формируется не в кабинетах, а ежедневно на поле боя. По его словам, именно результаты боевой работы определяют, будет ли иметь украинская сторона сильные аргументы для любых договоренностей. Поэтому ключевая задача Сил обороны заключается в системном истощении противника на всех уровнях.

На передней линии мы должны уничтожать больше оккупантов, чем они способны ставить в строй ежемесячно,

– подчеркнул Федоренко.

Он отметил, что решающее значение имеет не только тактический успех на фронте, но и удары по стратегическим целям врага. Речь идет об уничтожении производственных цепей, складов, логистики и объектов, которые наполняют российский бюджет и позволяют продолжать войну.

Мы должны работать на стратегическом уровне, уничтожая объекты, которые изготавливают вооружение и наполняют российский бюджет,

– подчеркнул командир.

Федоренко добавил, что именно такая комплексная работа на фронте, в тылу врага и на экономическом уровне создает предпосылки для того, чтобы украинское военно-политическое руководство заходило в переговоры с позиции силы, а не вынужденного компромисса.

