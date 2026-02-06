Об этом он сказал в интервью журналистке Мегин Келли.
Смотрите также Из мирных переговоров в Абу-Даби можно сделать 3 ключевых вывода, – WSJ
Что Вэнс думает о сотрудничестве США и России?
Вэнс отметил, что распространенное мнение о невозможности какого-либо взаимодействия с Владимиром Путиным из-за несогласия с вторжением в Украину не соответствует подходу американской администрации.
По его словам, президент США четко заявлял, что Россия не должна была начинать войну против Украины, и Вашингтон будет пытаться работать над ее завершением. В то же время, как подчеркнул вице-президент, между США и Россией могут существовать отдельные сферы, где сотрудничество возможно.
Он пояснил, что Соединенные Штаты могут иметь существенные разногласия с Россией по многим вопросам, но это не означает полный отказ от двустороннего взаимодействия.
"Его позиция (президента США Дональда Трампа – 24 Канал) заключается в том, что мы за союзы. Может быть страна, с которой мы имеем 90% общих интересов, но мы будем не согласны по 10% вопросов. Мы можем не соглашаться с Россией во многих вопросах, но можем соглашаться в некоторых. И я действительно считаю, что это фундаментальная переориентация", – отметил вице-президент.
Вэнс также прокомментировал мирные переговоры
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты работают над завершением войны в Украине.
В то же время сейчас внешняя политика президента Соединенных Штатов базируется на принципе "Америка – превыше всего" и прагматизме, поэтому с Россией "могут быть сферы сотрудничества". Позиция Трампа – не разделение мира на "друзей" и "врагов", а работа с союзами и интересами.