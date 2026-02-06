Как сообщает The Wall Street Journal, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что подводить итоги встречи пока рано. В то же время спецпосланник США Стив Уиткофф выразил надежду на появление прогресса в ближайшее время.

Какие выводы можно сделать из двухдневных переговоров в Абу-Даби?

В издании отмечают, что при отсутствии прорыва по ключевому вопросу стороны сосредоточились на практических шагах, в которых можно было достичь хотя бы определенных договоренностей.

В частности, Украина и Россия впервые в этом году провели обмен военнопленными – после очередного раунда трехсторонних переговоров домой вернулись 314 человек. В WSJ подчеркнули, что в течение полномасштабной войны именно обмен пленными оставался одним из немногих направлений, где сторонам удавалось находить общий язык.

Отдельное внимание во время встреч уделили вопросу обеспечения режима прекращения огня. Украинская сторона сообщила, что значительная часть двух дней переговоров была посвящена механизмам реализации соответствующих договоренностей, в частности способам фиксации возможных нарушений. В издании отметили, что реализация таких механизмов может быть непростой.

В то же время главным препятствием на пути к договоренностям остается вопрос контроля над оккупированными территориями. По позиции Украины, оптимальным вариантом является сохранение нынешней линии соприкосновения на Донбассе. В украинской власти отмечают, что государство не имеет ни морального, ни юридического права передавать России эти территории, а создание демилитаризованной зоны возможно только при условии симметричных шагов со стороны России.

Политолог, партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун отметил 24 Каналу, что россияне не хотят полностью забывать о полной оккупации Донбасса. Если им это не удастся военным путем, они хотели бы, чтобы там не было присутствия ВСУ.

Что известно о результатах переговоров в Абу-Даби?