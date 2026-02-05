Об этом в видеообращении 5 февраля сообщил Владимир Зеленский.
Что сказал президент о новом раунде переговоров?
Глава государства заслушал доклад переговорной группы по итогам двух дней встреч и консультаций в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В то же время он отметил, что уже идет подготовка к новому этапу переговоров.
Из того, что можно уже сказать – в ближайшее время планируются следующие встречи. Вероятно в Америке,
– заметил Зеленский.