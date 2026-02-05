Об этом Владимир Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве.

Что ответил Зеленский на ультиматум России по Донбассу?

Владимир Зеленский отметил, что знает, что есть новый сигнал, что именно признание тех или иных украинских территорий, которые временно оккупированы, российскими якобы является одним из условий по окончанию войны.

Честно говоря, не знаю, кто дает такие сигналы, но если даже кто-то будет признавать наши территории российскими, это ничего не даст,

– объяснил президент.

Он подчеркнул, что в Украине есть президент и именно он, а не другие лидеры, подписывает важные документы.

"Поэтому наши территории – это наши, несмотря на то, что их временный статус – временно оккупированы", – сказал Зеленский.

Кстати, доктор истории и философии Юрий Фельштинский предостерег в эфире 24 Канала, что российский диктатор Владимир Путин стремится забрать украинские территории через переговоры, потому что военным путем реализовать цели до сих пор не удалось. В частности, говорится об условии выхода ВСУ из Донецкой области.

