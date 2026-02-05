Про це Володимир Зеленський повідомив під час спільної пресконференції із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Києві.

Що відповів Зеленський на ультиматум Росії щодо Донбасу?

Володимир Зеленський наголосив, що знає, що є новий сигнал, що саме визнання тих чи інших українських територій, які тимчасово окуповані, російськими буцімто є однією з умов щодо закінчення війни.

Чесно кажучи, не знаю, хто дає такі сигнали, але якщо навіть хтось буде визнавати наші території російськими, це нічого не дасть,

– пояснив президент.

Він наголосив, що в Україні є президент і саме він, а не інші лідери, підписує важливі документи.

"Тому наші території – це наші, попри те, що їх тимчасовий статус – тимчасово окуповані", – сказав Зеленський.

До речі, доктор історії та філософії Юрій Фельштинський застеріг в етері 24 Каналу, що російський диктатор Володимир Путін прагне забрати українські території через переговори, бо військовим шляхом реалізувати цілі досі не вдалося. Зокрема, мовиться про умову виходу ЗСУ з Донеччини.

