Про це Володимир Зеленський повідомив під час спільної пресконференції із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Києві.
Що відповів Зеленський на ультиматум Росії щодо Донбасу?
Володимир Зеленський наголосив, що знає, що є новий сигнал, що саме визнання тих чи інших українських територій, які тимчасово окуповані, російськими буцімто є однією з умов щодо закінчення війни.
Чесно кажучи, не знаю, хто дає такі сигнали, але якщо навіть хтось буде визнавати наші території російськими, це нічого не дасть,
– пояснив президент.
Він наголосив, що в Україні є президент і саме він, а не інші лідери, підписує важливі документи.
"Тому наші території – це наші, попри те, що їх тимчасовий статус – тимчасово окуповані", – сказав Зеленський.
До речі, доктор історії та філософії Юрій Фельштинський застеріг в етері 24 Каналу, що російський диктатор Володимир Путін прагне забрати українські території через переговори, бо військовим шляхом реалізувати цілі досі не вдалося. Зокрема, мовиться про умову виходу ЗСУ з Донеччини.
Чи має успіхи Росія у Донецькій області?
Володимир Зеленський заявив, що Росії потрібно щонайменше 2 роки та 800 тисяч військових для захоплення Донбасу. На думку президента, російська армія не зможе вести бойові дії стільки часу.
Аналітики DeepState в оновленні мапи 3 лютого писали, що ворог просунувся на Покровському напрямку, поблизу Удачного та Гришиного. А на Краматорському напрямку окупанти мали успіхи біля Привілля.
Цікаво, що журналісти The New York Times писали, що Донецька область залишається політичним та військовим пріоритетом Путіна. Зокрема, захоплення всієї Донеччини допомогло б російському диктатору сформувати наратив про так звану "перемогу" його країни у війні.