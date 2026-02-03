Про це повідомляє DeepState.

Дивіться також Стався переламний момент: чому провалився план Путіна щодо масованого обстрілу України

Як змінилася лінія фронту?

Аналітики помітили, що у Куп'янську, що на Харківщині, Сили оборони України відновили положення на позиціях. Тепер площа в районі міста розміром 38,3 кілометра квадратного залишається невизначеною, а лише 210 метрів квадратних – окуповані.

Частина Куп'янська не належить жодній зі сторін: дивіться карту

Нещодавно ворог просунувся на Покровському напрямку, поблизу Удачного та Гришиного.

Селище Удачне окуповане: карта

Ворог просунувся біля Гришиного: карта фронту

На Краматорському напрямку ворог мав успіхи біля Привілля. Там також помітне просування окупантів. Однак над територією в самому селищі та навколо нього вони контролю не мають.

Ситуація біля Привілля: показуємо на карті

Що відомо про захоплені ворогом території на фронті?