Росіяни могли скористатися поганою погодою, щоб прорватися у Костянтинівку

Костянтинівка – найпівденніший міський опорний пункт у ланцюзі опорних пунктів, який простягається на 60 кілометрів у напрямку Краматорська та Слов'янська у Донецькій області. Місто з довоєнним населенням у 67 тисяч осіб також функціонувало як плацдарм для українських військ, які обороняли Часів Яр та сусідні населені пункти.

Але Костянтинівка в біді. Туман і дощ, що вкрили місто 31 січня, зупинили польоти українських безпілотників, що дало російській групі військ "Центр" ідеальну можливість проникнути у найслабшу ділянку української лінії на південний захід від Костянтинівки.

Наразі незрозуміло, чи вдалося росіянам просунутися під прикриттям негоди. Навіть якщо не зараз, російський наступ все одно відбудеться. Спостерігачі тижнями попереджали, що Костянтинівка вразлива.

Місто посилено обороняється 36 бригадою морської піхоти, а також 28 і 100 механізованими бригадами. Картограф та аналітик Playfra зазначив, що "місто всюди заповнене укріпленими позиціями". Серед цих позицій є велика кількість висотних будівель.

Однак українських військ занадто мало, щоб прикрити всі можливі маршрути навколо міста. Якщо росіянам вдасться частково оточити Костянтинівку, вони можуть перерізати головну лінію постачання до міста: трасу H20. Перерізання траси може призвести до повільного, але невблаганного придушення українського гарнізону.

Костянтинівка особливо вразлива з південного заходу – навколо сіл Іллінівка, Степанівка та Бересток . Надходили непідтверджені повідомлення про те, що російські диверсанти досягли ставків на північ від Іллінівки. Зовсім недавно Кремль без вагомих доказів заявив, що його війська захопили Бересток.

Навіть якщо ці села ще не перебувають під контролем Росії, росіяни можуть мати місцеву перевагу.

"Останніми тижнями російські війська зосереджуються навколо Берестока, Степанівки й Іллінівки", – повідомила 2 лютого проукраїнська Команда розвідки конфлікту. Насувається великий бій.

Як українці готувалися до оборони Костянтинівки

Українське командування очікувало нинішньої битви за Костянтинівку. "З середини 2022 року українські війська активно зміцнюють це місто-фортецю, будуючи чотири оборонні лінії та кільця навколо та перед містом", – пояснив Playfra.

Він додав: "Час для цього знайшовся завдяки жертвам на секторах Бахмут/Часів Яр та Торецьк, які трималися місяцями чи роками та дали українським інженерам час побудувати нові імпровізовані, але численні оборонні споруди в близькому тилу".

Але українських військ ніколи не вистачало, щоб повноцінно укомплектувати оборонні позиції навколо Костянтинівки. Втрачаючи через дезертирство та дії Росії більше військовослужбовців, ніж вони можуть набрати за місяць, українські збройні сили використовують безпілотники, щоб заповнити прогалини на лінії фронту.

Гарнізон Костянтинівки не є винятком. Оборона міста завжди була найслабшою навколо Іллінівки, Степанівки та Берестока. Але, як писав Playfra, українцям вдалося дещо стабілізувати ситуацію за допомогою важких безпілотників.

Однак дрони не можуть літати, коли дуже дощить, або добре бачити, коли дуже туманно. Екстремальна зимова погода може дозволити росіянам просунутися на північ і дестабілізувати оборонну лінію навколо Костянтинівки та її головної лінії постачання.

Якщо Костянтинівка впаде, це станеться нескоро. І це не дасться росіянам безкоштовно. Але це ціна, яку вони безперечно готові заплатити, адже прагнуть отримати головні трофеї того, що залишилося від вільної Донеччини, – Краматорськ і Слов'янськ.