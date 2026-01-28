Одним із таких міст є Костянтинівка на Донеччині, яку окупанти обстрілюють чи не кожен день. Про це повідомляє підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс".
Яка зараз ситуація у Костянтинівці?
Прикордонники підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" щодня перебувають у побитій ворожою авіацією та дронами Костянтинівці й фільмують злочини проти людяності, які відбуваються щодо місцевого населення з боку російських військових.
Вигляд Костянтинівки у січні 2026 року: відео "Феніксу"
Пусті вибиті вікна, зруйновані цілі секції багатоповерхових будинків, знелюднені вулиці, спалені вщент автівки та магазини, покинуті й здичавілі домашні тварини. На жаль, зараз саме таким постає місто в очах наших пілотів,
– кажуть у "Феніксі".
Там додають, що колись тут жили десятки тисяч щасливих людей, тоді як нині виживають лише кілька тисяч місцевих жителів.
Коротко про головні події у Костянтинівці
Раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що російські війська інфільтрувалися на південь Костянтинівки, але це не змінило контролю над місцевістю.
Американський військовий журналіст Девід Акс зауважив, що наразі російські війська намагаються проникнути в Костянтинівку, використовуючи невеликі піхотні групи для дестабілізації ситуації та витіснення українських сил.
Тоді як українські війська зіштовхуються з дефіцитом людських ресурсів, що робить їх вразливими до російських атак, аналогічних до тих, що були в Покровську та Мирнограді.