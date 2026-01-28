Одним из таких городов является Константиновка в Донецкой области, которую оккупанты обстреливают чуть ли не каждый день. Об этом сообщает подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс".
Какая сейчас ситуация в Константиновке?
Пограничники подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" ежедневно находятся в избитой вражеской авиацией и дронами Константиновке и снимают преступления против человечности, которые происходят в отношении местного населения со стороны российских военных.
Пустые выбитые окна, разрушенные целые секции многоэтажных домов, обезлюдевшие улицы, сожженные дотла машины и магазины, брошенные и одичавшие домашние животные. К сожалению, сейчас именно таким предстает город в глазах наших пилотов,
– говорят в "Фениксе".
Там добавляют, что когда-то здесь жили десятки тысяч счастливых людей, тогда как сейчас выживают лишь несколько тысяч местных жителей.
Коротко о главных событиях в Константиновке
Ранее в Институте изучения войны сообщали, что российские войска инфильтрировались на юг Константиновки, но это не изменило контроль над местностью.
Американский военный журналист Дэвид Акс заметил, что сейчас российские войска пытаются проникнуть в Константиновку, используя небольшие пехотные группы для дестабилизации ситуации и вытеснения украинских сил.
Тогда как украинские войска сталкиваются с дефицитом человеческих ресурсов, что делает их уязвимыми к российским атакам, аналогичных тем, что были в Покровске и Мирнограде.