Историю о человечности и взаимопомощи даже в сверхтяжелых условиях рассказали в 3-м пограничном отряде имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.

Как ВСУ помогли жители Константиновки?

Во время разведки с дрона 19-летний пилот подразделения "Феникс" Максим с позывным "Малыш" заметил возле одного из домов надпись на снегу – "Прошу хлеба".

Ее оставила пожилая женщина." Она писала не в сторону России, а в нашу. Именно нас просила", – говорит военный.

Максим сфотографировал надпись и обратился к командованию с просьбой помочь. Получив разрешение, бойцы сбросили женщине с дрона хлеб и печенье. Со временем на снегу появилась новая надпись – "Спасибо".

Эвакуировать бабушку невозможно, ведь Константиновка сейчас находится в буферной зоне. Поэтому военные продолжают поддерживать ее дистанционно.

По словам "Малыша", они регулярно доставляют ей пакеты с едой и следят, чтобы с женщиной все было в порядке.

Максим служит в подразделении "Феникс" с апреля 2025 года. Он руководит беспилотниками Mavic и Matrix, которые используют для разведки и выявления российских оккупантов. Именно во время одного из таких вылетов он и увидел, как бабушка, медленно двигаясь по снегу, ногой выводила свою просьбу о помощи.

Как украинские воины пришли на помощь бабушке: смотрите видео

Какая ситуация в Константиновке?