Історію про людяність і взаємодопомогу навіть у надважких умовах розповіли у 3-му прикордонному загоні імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.
Дивіться також "Вагнерівці" плакали, коли брав їх у полон: історія бойового медика, який був звичайним будівельником
Як ЗСУ допомогли мешканці Костянтинівки?
Під час розвідки з дрона 19-річний пілот підрозділу "Фенікс" Максим із позивним "Малюк" помітив біля одного з будинків напис на снігу – "Прошу хліба".
Його залишила літня жінка." Вона писала не в сторону Росії, а в нашу. Саме нас просила", – каже військовий.
Максим сфотографував напис і звернувся до командування з проханням допомогти. Отримавши дозвіл, бійці скинули жінці з дрона хліб і печиво. Згодом на снігу з'явився новий напис – "Спасибі".
Евакуювати бабусю неможливо, адже Костянтинівка нині перебуває в буферній зоні. Тож військові продовжують підтримувати її дистанційно.
За словами "Малюка", вони регулярно доставляють їй пакунки з їжею та стежать, щоб з жінкою все було гаразд.
Максим служить у підрозділі "Фенікс" із квітня 2025 року. Він керує безпілотниками Mavic і Matrix, які використовують для розвідки та виявлення російських окупантів. Саме під час одного з таких вильотів він і побачив, як бабуся, повільно рухаючись по снігу, ногою виводила своє прохання про допомогу.
Як українські воїни прийшли на поміч бабусі: дивіться відео
Яка ситуація в Костянтинівці?
- Наприкінці грудня окупанти заявляли, що нібито захопили частину Костянтинівки. Однак у ЗСУ це спростували.
- На Костянтинівському напрямку ситуація залишається складною, адже ворог наблизився до охоплення міста. Водночас росіяни поки не мають достатніх сил, щоб різко посилити наступ або перейти до повномасштабного штурму. Разом із тим фіксуються ознаки активної підготовки до штурму: противник намагається накопичувати піхоту й логістику ближче до передових позицій, а також перекидає групи БпЛА максимально близько до лінії фронту, зокрема й у південно-східну частину Костянтинівки.
- Російські війська намагаються проникнути в Костянтинівку, використовуючи невеликі піхотні групи для дестабілізації ситуації і витіснення українських сил. Українські війська зіштовхуються з дефіцитом людських ресурсів, що робить їх вразливими до російських атак, аналогічних до тих, що були в Покровську та Мирнограді.