Історію про людяність і взаємодопомогу навіть у надважких умовах розповіли у 3-му прикордонному загоні імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.

Як ЗСУ допомогли мешканці Костянтинівки?

Під час розвідки з дрона 19-річний пілот підрозділу "Фенікс" Максим із позивним "Малюк" помітив біля одного з будинків напис на снігу – "Прошу хліба".

Його залишила літня жінка." Вона писала не в сторону Росії, а в нашу. Саме нас просила", – каже військовий.

Максим сфотографував напис і звернувся до командування з проханням допомогти. Отримавши дозвіл, бійці скинули жінці з дрона хліб і печиво. Згодом на снігу з'явився новий напис – "Спасибі".

Евакуювати бабусю неможливо, адже Костянтинівка нині перебуває в буферній зоні. Тож військові продовжують підтримувати її дистанційно.

За словами "Малюка", вони регулярно доставляють їй пакунки з їжею та стежать, щоб з жінкою все було гаразд.

Максим служить у підрозділі "Фенікс" із квітня 2025 року. Він керує безпілотниками Mavic і Matrix, які використовують для розвідки та виявлення російських окупантів. Саме під час одного з таких вильотів він і побачив, як бабуся, повільно рухаючись по снігу, ногою виводила своє прохання про допомогу.

Яка ситуація в Костянтинівці?