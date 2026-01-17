24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Російська операція повторюється

Російська група військ "Центр" намагається зробити в Костянтинівці те, що вона нещодавно зробила в сусідніх Мирнограді та Покровську: проникнути у прифронтове місто невеликими піхотними групами та посіяти хаос серед українських захисників, доки не накопичиться достатньо росіян, щоб витіснити українців.

До теми Росіяни активно готуються до штурму ще одного міста: що зараз відбувається на фронті

Картограф Playfra першим повідомив про присутність російських розвідників у Берестовому районі на західній околиці Костянтинівки. "Незрозуміло, чи були вони згодом ліквідовані, чи ні, але сам факт їхньої присутності там чітко натякає на наміри Росії в цьому секторі", – написав Playfra у вівторок, 13 січня.

Раніше росіяни намагалися проникнути до Костянтинівки вздовж її східного краю навколо Сантуринівського району, але жорстка українська оборона відбила їхні атаки. Тож росіяни останніми днями повернули на захід. "Вони намагаються знайти інший шлях до міста", – повідомляє Playfra.

І, можливо, їм це вдається. "Ця сторона, очевидно, була менш укомплектована та контрольована українськими силами", – пояснила Playfra. Якщо росіянам вдасться захопити та утримувати позиції в Берестовому районі та накопичити підкріплення, вони, як написав картограф, можуть наблизитися до оточення Костянтинівки.

Важливо зазначити, що Playfra зазвичай є точним завдяки своїм джерелам на місцях в Україні. Наразі він єдиний картограф, який помітив росіян у Берестовому районі.

Але інший спостерігач попередив, що Playfra занадто консервативний у своїй оцінці російського прогресу в Костянтинівці. "Я вважаю, що українська ситуація у південно-західній околиці Костянтинівки може бути набагато гіршою, ніж колега Playfra зображує її на своїй карті", – написав Торкілл .

"Аналіз доступних геолокацій та уривків іншої інформації вказують на те, що з жовтня 2025 року росіяни проводять там наступальні операції – з короткими оперативними паузами", – додав Торкілл.

Торкілл дійшов висновку, що мета росіян – проникнути достатньо далеко на північ, щоб перерізати дорогу H-20. Ця дорога є головною лінією постачання українського гарнізону в Костянтинівці, до якого входять 36-та бригада морської піхоти, частини 28-ї та 100-ї десантно-штурмових бригад, а також 107-ма, 109-та та 122-га бригади територіальної оборони.

"Загалом ми маємо справу з повторенням аналогічної російської операції з проникнення у Покровськ влітку – восени 2025 року", – попередив Торкілл.

Покровськ, Мирноград і Костянтинівка колись були майже суцільною 50-кілометровою оборонною лінією українських військ у Донецькій області. Але російська група військ "Центр" досягла околиць Покровська наприкінці 2024 року після довгого кривавого маршу з руїн Авдіївки .

Почалася тривала облога. Вона тривала рік, але завдяки терпінню, наполегливості і важким втратам росіяни проникли, дестабілізували ситуацію та зрештою захопили більшу частину Покровська наприкінці листопада, а через кілька тижнів – більшу частину Мирнограда.

Росіяни досягли цих перемог, не залучаючи значної кількості бронетехніки. Натомість вони здебільшого відправляли піхоту – лише по кілька одиниць за раз. Вони сподівалися, що невелика кількість піших військ краще уникатиме українських безпілотників.

Чому російська тактика працює?

Це спрацювало, але лише тому, що українським бригадам у Покровську та Мирнограді бракувало людських ресурсів для контратаки російських диверсантів та вибиття їх з нових позицій у населених пунктах. Такий самий дефіцит людських ресурсів може приректи на поразку й українську оборону Костянтинівки.

Це тому, що уряд у Києві досі не з'ясував, як набрати або мобілізувати достатню кількість свіжих військ, щоб забезпечити належне покриття втрат на передовій.

"Те, чи зможе Україна стабілізувати ситуацію з особовим складом у своїх бригадах, що утримують фронт, ймовірно, є найважливішим фактором, який визначатиме, наскільки Росія просунеться у 2026 році", – написав Роб Лі, аналітик Інституту досліджень зовнішньої політики у Філадельфії.

Чи зможе Київ вчасно вирішити проблему з робочою силою, щоб врятувати Костянтинівку?