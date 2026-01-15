Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны от 15 января.

К теме Пешком занесли взрывчатку в тыл врага: в бригаде "Рубеж" рассказали детали уникальной спецоперации

Какова ситуация на фронте по состоянию на 15 января?

14 января российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области , но подтвержденного прогресса не достигли. Российские войска атаковали вблизи Комаровки, Андреевки, Кондратовки, Мирополье, Юнаковки, в районе Плехового в Курской области и в направлении Краснополья и Рясного.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Российские войска атаковали вблизи Комаровки, Андреевки, Кондратовки, Мирополье, Юнаковки, в районе Плехового в Курской области и в направлении Краснополья и Рясного. Россияне продолжили наступательные операции на севере Харьковской области , но не продвинулись вперед. Российские войска наступали вблизи Волчанска, Старицы, Волчанских Хуторов, Зеленого, Прилипки, Бугруватки и Дегтярного, а также в направлении Круглого, Симиновки и Графского.

, но не продвинулись вперед. Российские войска наступали вблизи Волчанска, Старицы, Волчанских Хуторов, Зеленого, Прилипки, Бугруватки и Дегтярного, а также в направлении Круглого, Симиновки и Графского. 13 и 14 января российские войска продолжали наступательные операции в районе Великого Бурлука вблизи Мелового, Хатнего и Двуречанского, но не продвинулись вперед.

вблизи Мелового, Хатнего и Двуречанского, но не продвинулись вперед. 14 января оккупанты продолжили наступательные операции на Купянском направлении , но не продвинулись вперед. Российские войска атаковали вблизи самого Купянска, а также у Подола, Петропавловки и Песчаного.

, но не продвинулись вперед. Российские войска атаковали вблизи самого Купянска, а также у Подола, Петропавловки и Песчаного. Российские войска продолжили наступательные операции в направлении Боровой , но подтвержденного прогресса не достигли. Россияне наступали в направлении Боровой, вблизи Новой Кругляковки, Новоегоровки, Липового и Александровки.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Россияне наступали в направлении Боровой, вблизи Новой Кругляковки, Новоегоровки, Липового и Александровки. 13 января российские войска продолжили наступательные операции на Славянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. Захватчики атаковали вблизи Лимана, Яровой, Новоселовки, Святогорска, Татьяновки и Пришиба, Колодезей, Заречного, Дибровы, Платоновки, Закитного, Свято-Покровского и в направлении Резниковки, Васюковки, Федоровки и Дроновки.

Ситуация на фронте по состоянию на 15 января / Карты ISW

Российские войска недавно инфильтрировались на юг Константиновки . Геолокационные кадры, опубликованные 14 января, показывают, как украинские войска нанесли удары по российским войскам к югу от Берестка (к югу от Константиновки) после того, как, по оценкам ISW, российская миссия проникновения не изменила контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий.

. Геолокационные кадры, опубликованные 14 января, показывают, как украинские войска нанесли удары по российским войскам к югу от Берестка (к югу от Константиновки) после того, как, по оценкам ISW, российская миссия проникновения не изменила контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий. 14 января российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. На Покровском направлении россияне продолжали наступать, но подтвержденного прогресса не достигли. Российские войска атаковали вблизи Покровска, Гришина, Родинского, Белицкого, Федоровки, Мирнограда, Удачного и Котлино 13 и 14 января.

Кстати, начальник штаба 4 батальона оперативного назначения бригады "Рубеж" Николай Гриценко рассказал в эфире 24 Канала, что на Покровском направлении оккупанты изменили тактику. По словам эксперта, вместо атак на украинские посадки российские войска пытаются малыми группами просачиваться в тыл подразделений Сил обороны.

Российские войска продолжали наступательные операции вблизи и в пределах самой Новопавловки , а также к югу от Новопавловки вблизи Филиала 13 и 14 января, но не продвигались вперед.

, а также к югу от Новопавловки вблизи Филиала 13 и 14 января, но не продвигались вперед. 14 января российские войска продолжили наступательные операции на Александровском направлении , но не продвинулись вперед. Российские войска атаковали вблизи Ивановки и Зеленого Гая, а также вблизи Январского.

, но не продвинулись вперед. Российские войска атаковали вблизи Ивановки и Зеленого Гая, а также вблизи Январского. Россияне продолжили наступательные операции в направлении Гуляйполя , но подтвержденного прогресса не достигли. Российские войска атаковали вблизи и в пределах самого Гуляйполя, а также у Святопетровки, Терноватого, Воздвижевки, Варваровки, Зеленого, Егоровки, Нового Запорожья и Доброполья, Злагоды, Рыбного и Сладкого.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Российские войска атаковали вблизи и в пределах самого Гуляйполя, а также у Святопетровки, Терноватого, Воздвижевки, Варваровки, Зеленого, Егоровки, Нового Запорожья и Доброполья, Злагоды, Рыбного и Сладкого. Также не имел успеха враг на западе Запорожской области и на Херсонском направлении.

Что писали об изменениях на фронте в проекте DeepState?