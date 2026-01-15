Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны от 15 января.
Какова ситуация на фронте по состоянию на 15 января?
- 14 января российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли. Российские войска атаковали вблизи Комаровки, Андреевки, Кондратовки, Мирополье, Юнаковки, в районе Плехового в Курской области и в направлении Краснополья и Рясного.
- Россияне продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед. Российские войска наступали вблизи Волчанска, Старицы, Волчанских Хуторов, Зеленого, Прилипки, Бугруватки и Дегтярного, а также в направлении Круглого, Симиновки и Графского.
- 13 и 14 января российские войска продолжали наступательные операции в районе Великого Бурлука вблизи Мелового, Хатнего и Двуречанского, но не продвинулись вперед.
- 14 января оккупанты продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но не продвинулись вперед. Российские войска атаковали вблизи самого Купянска, а также у Подола, Петропавловки и Песчаного.
- Российские войска продолжили наступательные операции в направлении Боровой, но подтвержденного прогресса не достигли. Россияне наступали в направлении Боровой, вблизи Новой Кругляковки, Новоегоровки, Липового и Александровки.
- 13 января российские войска продолжили наступательные операции на Славянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. Захватчики атаковали вблизи Лимана, Яровой, Новоселовки, Святогорска, Татьяновки и Пришиба, Колодезей, Заречного, Дибровы, Платоновки, Закитного, Свято-Покровского и в направлении Резниковки, Васюковки, Федоровки и Дроновки.
Ситуация на фронте по состоянию на 15 января / Карты ISW
- Российские войска недавно инфильтрировались на юг Константиновки. Геолокационные кадры, опубликованные 14 января, показывают, как украинские войска нанесли удары по российским войскам к югу от Берестка (к югу от Константиновки) после того, как, по оценкам ISW, российская миссия проникновения не изменила контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий.
- 14 января российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье, но не продвинулись вперед.
- На Покровском направлении россияне продолжали наступать, но подтвержденного прогресса не достигли. Российские войска атаковали вблизи Покровска, Гришина, Родинского, Белицкого, Федоровки, Мирнограда, Удачного и Котлино 13 и 14 января.
Кстати, начальник штаба 4 батальона оперативного назначения бригады "Рубеж" Николай Гриценко рассказал в эфире 24 Канала, что на Покровском направлении оккупанты изменили тактику. По словам эксперта, вместо атак на украинские посадки российские войска пытаются малыми группами просачиваться в тыл подразделений Сил обороны.
- Российские войска продолжали наступательные операции вблизи и в пределах самой Новопавловки, а также к югу от Новопавловки вблизи Филиала 13 и 14 января, но не продвигались вперед.
- 14 января российские войска продолжили наступательные операции на Александровском направлении, но не продвинулись вперед. Российские войска атаковали вблизи Ивановки и Зеленого Гая, а также вблизи Январского.
- Россияне продолжили наступательные операции в направлении Гуляйполя, но подтвержденного прогресса не достигли. Российские войска атаковали вблизи и в пределах самого Гуляйполя, а также у Святопетровки, Терноватого, Воздвижевки, Варваровки, Зеленого, Егоровки, Нового Запорожья и Доброполья, Злагоды, Рыбного и Сладкого.
- Также не имел успеха враг на западе Запорожской области и на Херсонском направлении.
Что писали об изменениях на фронте в проекте DeepState?
Аналитики DeepState 14 января писали, что российские войска продвинулись в Запорожской и Харьковской областях. Враг имел частичный успех возле Лозовой и Степногорска.
12 января DeepState писал, что российские войска продвинулись вблизи населенных пунктов Шахово и Новое Шахово. Оба они расположены рядом в Донецкой области.
А 8 января аналитики проекта отмечали, что вражеская армия якобы смогла оккупировать населенный пункт Андреевка в Сумской области. В то же время украинские военные опровергли информацию об оккупации.