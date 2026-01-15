Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента Ukrainian Witness Викторию Гнатюк.

Смотрите также "Минус" российская РЛС для ЗРК С-300: СБС уничтожили дорогую установку врага

Что известно об уникальной операции в Донецкой области?

Корреспондентка посетила бригаду НГУ "Рубеж" и сняла ход уникальной операции по подрыву позиций россиян в поселке Дорожное Покровского района. По словам начальника разведки 4-го батальона "Сила Свободы", для оккупантов это была стратегическая точка из-за наличия надежного подвального помещения и шахты.

Даже ее попытки ликвидации с авиации не давали результата, взрывать объект нужно было исключительно изнутри. Поэтому к позициям россиян пешком отправились два бойца со взрывчаткой.

Украинские бойцы успешно провели операцию в Донецкой области: видео Ukrainian Witness

Отмечается, что населенный пункт Дорожное, хоть и небольшой, имеет большое количество подвальных помещений и рабочих цехов, где оккупанты могли накапливаться. Из этого населенного пункта открывается дорога в Белицкое и Доброполье – второго по размеру от Покровска города в агломерации.

Это грозило тем, что захватчики продолжали бы там накапливаться и в конце концов могли бы начать наступать на Доброполье. Поскольку использование наземных роботизированных комплексов не сработало командование приняло нестандартное решение.

Это сделали мои разведчики, которые согласились на эту задачу. Мы довольно толково к ней подошли, провели анализ, вели наблюдение в течение недели, осуществляли все подготовительные мероприятия. Разведчики на полигоне отрабатывали мероприятие, отход и так далее,

– говорит начальник разведки 4-го батальона "Сила Свободы" бригады "Рубеж".

Он добавляет, что один из бойцов взял рюкзак со взрывчаткой и пошел прямо в подвал к оккупантам. Тогда как другой остался поблизости, чтобы активировать детонатор. Параллельно весь путь бойцов и финальную стадию операции прикрывали пилоты батальона. Боец успешно покинул подвал, оставив там рюкзак со взрывчаткой.

Пилоты контролировали выход, чтобы россияне не выбросили взрывчатку. После операции захватчики прекратили выходить на связь со своими командирами. Финально по месту накопления оккупантов отработали также пилоты FPV-дронов.

По словам начальника разведки, им удалось уничтожить важнейшую точку накопления россиян на отрезке фронта и предотвратить продвижение оккупантов в сторону Доброполья.

Потери России в войне: последние новости