Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на командующего СБС Роберта "Мадьяра" Бровди.

Где были поражения врага украинскими дронами?

Украинские операторы дронов обстреляли российские критические объекты и места сосредоточения врага в течение ночи с 12 на 13 января.

В Мариуполе защитники сделали "блэкаут", поразив электроподстанцию "Мирная" (330 киловольт). Этот объект является ключевым системным узлом системы энергоснабжения и транзитная станция для станции "Азовской".

Примечательно, что ПС "Азовскую", расположенную в Старом Крыму, украинские дроны также поразили прошлой ночью. Подстанция с напряжением 220 киловольт считается критическим элементом энергообеспечения промышленности региона, которая обеспечивает вражеский военно-промышленный комплекс России.

Во временно оккупированной Макеевке под ударом дронов СБС был склад боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, принадлежащий 51 российской армии.

Также в Макеевке удалось атаковать место дислокации оккупантов. Враг прятался на территории нефтебазы.

Украинские дроны попали в объекты российских оккупантов: смотрите видео

Успешные спецоперации провели бойцы 1 центра СБС и батальона "Кайрос" 414 бригады. "Птицы Мадьяра" работали в координации новосозданного Центра глубинного поражения и при поддержке Службы безопасности Украины.

Какие потери имел враг в последнее время?

  • Недавно пилоты украинских дронов уничтожили российского оккупанта, который пытался спрятаться на остановке общественного транспорта. Он убегал от беспилотника, однако дрон все же обезвредил вражеского солдата.

  • На днях защитники ударили по буровым установкам компании "Лукойл" в Каспийском море. Кроме того, под ударом был зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" на Луганщине и склад материально-технического подразделения 49-й армии России в Херсонской области.