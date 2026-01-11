Так, украинские военные поделились эпическими кадрами уничтожения захватчиков, которые пытались продвигаться под Покровском, передает 24 Канал.
Смотрите также Даем прикурить, – командир "Ахиллеса" рассказал о важных результатах на поле боя
Как защитники нанесли россиянам сокрушительный удар?
В северной части Покровска россияне решили штурмовать позиции подразделений 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.
Более 20 вражеских пехотинцев выдвинулись вперед. Они пытались перемещаться незаметно, пользуясь погодными условиями. Впрочем, наши десантники вовремя заметили врага и нанесли по нему удар.
Штурмовая группа уже не могла наступать. Она была вынуждена прятаться в частных зданиях и в подвальных помещениях. Там их украинские военные и добили.
Российскую группу штурмовиков остановил украинский огонь: смотрите видео
Тем временем воины 155-й механизированной бригады сожгли колонну россиян возле Покровска. Пилоты отработали по машинам и пехоте, пока те пытались добраться до города. Боевая работа велась за 6 – 7 километров южнее линии боевого соприкосновения.
Разгром колонны под Покровском: смотрите видео
Какие последствия последних ударов России по Украине?
- ВСУ поразили нефтебазу "Жутовская" в Волгоградской области. Ее используют для обеспечения горючего российским войскам.
- На оккупированных территориях под удар попал склад БпЛА, пункты управления и сосредоточения личного состава российских военных подразделений.
- Украинские военные нанесли удары по личному составу 76 десантно-штурмовой дивизии в Кураховке. В поселке Горняк был поражен командно-наблюдательный пункт танкового батальона 76 десантно-штурмовой дивизии и пункт управления подразделения 41 армии.