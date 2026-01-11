Так, украинские военные поделились эпическими кадрами уничтожения захватчиков, которые пытались продвигаться под Покровском, передает 24 Канал.

Как защитники нанесли россиянам сокрушительный удар?

В северной части Покровска россияне решили штурмовать позиции подразделений 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Более 20 вражеских пехотинцев выдвинулись вперед. Они пытались перемещаться незаметно, пользуясь погодными условиями. Впрочем, наши десантники вовремя заметили врага и нанесли по нему удар.

Штурмовая группа уже не могла наступать. Она была вынуждена прятаться в частных зданиях и в подвальных помещениях. Там их украинские военные и добили.

Российскую группу штурмовиков остановил украинский огонь: смотрите видео

Тем временем воины 155-й механизированной бригады сожгли колонну россиян возле Покровска. Пилоты отработали по машинам и пехоте, пока те пытались добраться до города. Боевая работа велась за 6 – 7 километров южнее линии боевого соприкосновения.

Разгром колонны под Покровском: смотрите видео

