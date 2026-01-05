Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.

Как удалось уничтожить РЛС для вражеской системы С-300В?

"Мадяр" рассказал, что по вражеской радиолокационной системе отработали "птицы" СБС из 412 бригады "Немезис". Средство, которое для этого использовали защитники, – Middle Strike.

Справочно! Роберт Бровди отметил, что С-300В – советский зенитный ракетный комплекс для обороны важных военных объектов или группировок войск. Это – самоходная система противоракетной и противосамолетной обороны.

Уничтожена была РЛС 9С32 – ключевой компонент комплекса С-300В. А именно:

станция РЛС;

станция наведения 12 управляемых ракет одновременно по 6 различным целям.

"Короче, советское, но дорогое и мощное железо", – объяснил командующий СБС.

Майор также показал видео с уничтожением вражеской РЛС для комплекса С-300В.

СБС уничтожили РЛС 9С32 для вражеского ЗРК С-300В / Видео из фейсбука Роберта "Мадяра" Бровди

Что еще из техники и объектов врага удалось поразить ВСУ?