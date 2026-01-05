Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

Цікаво Джекпот в Алчевську: п’яні російські військові вбили комбрига

Як вдалося знищити РЛС для ворожої системи С-300В?

"Мадяр" розповів, що по ворожій радіолокаційній системі відпрацювали "птахи" СБС з 412 бригади "Немезис". Засіб, який для цього використали захисники, – Middle Strike.

Довідково! Роберт Бровді зазначив, що С-300В – радянський зенітний ракетний комплекс для оборони важливих військових об'єктів або ж угрупувань військ. Це – самохідна система протиракетної та протилітакової оборони.

Знищено була РЛС 9С32 – ключовий компонент комплексу С-300В. А саме:

станція РЛС;

станція наведення 12 керованих ракет одночасно по 6 різних цілях.

"Коротше, радянське, але дороге та потужне залізяччя", – пояснив командувач СБС.

Майор також показав відео зі знищенням ворожої РЛС для комплексу С-300В.

СБС знищили РЛС 9С32 для ворожого ЗРК С-300В / Відео з фейсбуку Роберта "Мадяра" Бровді

Зверніть увагу! Редакція сайту 24 Каналу збирає на бус VW T5 для 160 окремої механізованої бригади. Підрозділи бригади ведуть бойові дії на важких напрямках – Покровському та Сумському. Хлопцям дуже потрібні надійні автівки. Ми пообіцяли допомогти. Серед усіх, хто задонатить 200 гривень і більше, розіграємо новий iPhone 16 256GB.

Що ще з техніки та об'єктів ворога вдалося уразити ЗСУ?