Ненавмисне вбивство скоїли окупанти з 88 бригади, яка відома за назвою "Еспаньйола". Про це пише 24 Канал з посиланням на журналіста Дениса Казанського.

Що відомо про аварію, в якій загинув Ерік Селімов?

В Алчевську російські окупанти влаштували п'яну дорожньо-транспортну пригоду. Вони в стані алкогольного сп'яніння вбили в авто чотирьох інших російських військових: молодого командира бригади з Дагестану Еріка Селімова та трьох його підлеглих.

Загибель Селімова підтвердив глава регіону Сергій Меліков.

Зазвичай такі п'яні уб***ки тиснуть цивільних, але цього разу вийшов справжній джекпот – знищили одразу чотирьох окупантів, серед яких комбриг. Відмінний початок року,

– зауважив Казанський.

Варто зазначити! 88 бригаду "Еспаньола" створили футбольні фанати з нацистськими поглядами. Її командира Станіслава Орлова нещодавно вбили у Криму, коли працівники ФСБ намагалися його затримати.

Яким згадують Еріка Селімова?

Глава Дагестану написав, що Селімов був полковником та очолював 136 окрему гвардійську мотострілецьку бригаду.

Окупант, попри свій вік, давно служив у російській армії, після того, як закінчив військове училище. Селімов отримав від керівництва країни-агерсорки різні нагороди "за мужність та героїзм".

За словами Мелікова, Ерік Селімов робив все можливе, щоб уберегти життя та здоров'я російських військових. Однак його життя обірвалося саме через "відданих" солдатів.

Що відомо про загибель окупантів у Хорлах?