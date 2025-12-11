Про це пише 24 Канал з посиланням на журналіста Дениса Казанського.

Що відомо про ймовірне вбивство окупанта Станіслава Орлова?

Нещодавно в Росії правоохоронці намагалися затримати командира бригади "Еспаньйола" Станіслава Орлова, але в ході своїх дій, ймовірно, застрелили його. Чому окупанта хотіли затримати – невідомо. Раніше припускали, що його та ще одного окупанта нібито намагалися затримати за торгівлю зброєю.

Російські видання пишуть, що "Іспанець" може бути живий, адже ще ніхто не знайшов тіло та не підтвердив інформацію.

Окупаційною бригадою керував Станіслав Орлов на псевдо "Іспанець". Відомо, що його підлеглі причетні до знущань з українських полонених. Орлов підтримував дії окупантів, коли ті свідомо та цинічно порушували правила ведення війни.

Зазначимо! Російська бригада "Еспаньйола" складається з футбольних фанатів. Під час служби вони дотримуються нацистської ідеології. Формування часто навіть вихвалялося вбивствами українських полонених.

Які злочини бригади "Еспаньйола" відомі зараз?