Про це повідомили у воєнній організації Espanola. Загарбники писали, що обставини смерті Вячеслава Суботіна з'ясовуються, передає 24 Канал.
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Командира розвідки бригади "Еспаньола" ліквідували
Командир розвідки бригади "Еспаньола" загинув у неділю, 3 березня. У російській воєнній організації заявили, що ще в суботу спілкувалися з цим окупантом у межах нового спецрепортажу про фанів у зоні так званої "СВО".
До речі, у мережі з'явилося відео з Вячеславом Суботіним. На оприлюднених кадрах Слава "Вихідний" звертається до дітей і посміхаючись цинічно заявляє: "Тому з вас, хто закінчить цей рік на одні 5-ки, я привезу вухо азовця".
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Ліквідовано начальника розвідки бригади "Еспаньола": відео
Журналіст Денис Казанський зазначив, пишуть, що Суботін загинув у бою. Втім, за іншою інформацією, він п'яний розбився на машині під Маріуполем.
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Коротко, що треба знати про "Еспаньолу""Еспаньола"складається з російських футбольних вболівальників, зокрема, клубів московський ЦСКА, "Спартак" чи "Локомотив", санкт-петербурзький "Зєніт" тощо. Ці фанати самостійно вирішили поїхати на війну проти України. Ба більше, воюють проти нашої держави ще з 2014 року.
До речі, в "Еспаньолі" не соромилися визнавати, що були створені на противагу українським футбольним вболівальникам, які пішли захищати Батьківщину від російської навали. Зокрема, протиставляють себе полку "Азов", до якого долучилося чимало українських ультрас.
Влітку 2023 року на Бахмутського напрямку українські захисники знищили роту бійців з цього так званого "добровольчого" підрозділу російських загарбників.
На початку січня в ГУР повідомили, що партія Путіна активізує рекрутинг у власну приватну армію ПВК "Еспаньола".