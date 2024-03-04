З 24 лютого 2022 року втрати ворога вже сягнули 417 950 одиниць особового складу. Проте вони можуть бути більшими, адже порахувати точну кількість втрат через інтенсивні бої важко.
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Втрати ворога на фронті
- особового складу – 417 950 (+1150);
- танків – 6648(+8);
- бойових броньованих машин – 12 660 (+21);
- артилерійських систем – 10 210 (+22);
- РСЗВ – 1004 (+1);
- засоби ППО – 698 (+2);
- літаків – 347 (+0);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7845 (+2);
- крилаті ракети – 1916 (+1);
- кораблі /катери – 25 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13374 (+42);
- спеціальна техніка – 1621 (+1).
Втрати ворога 4 березня 2024 року
Коли середньодобові втрати ворога були найбільшими
- Британська розвідка заявила, що втрати ворогів у лютому 2024 року стали найбільшими з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
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