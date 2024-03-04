С 24 февраля 2022 года потери врага уже достигли 417 950 единиц личного состава. Однако они могут быть больше, ведь посчитать точное количество потерь из-за интенсивных боев трудно.

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Потери врага на фронте