С 24 февраля 2022 года потери врага уже достигли 417 950 единиц личного состава. Однако они могут быть больше, ведь посчитать точное количество потерь из-за интенсивных боев трудно.
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Потери врага на фронте
- личного состава – 417 950 (+1150);
- танков / tanks - 6648(+8) ед,
- боевых бронированных машин / APV - 12660 (+21) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 10210 (+22) ед,
- РСЗО / MLRS – 1004 (+1) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems - 698 (+2) ед,
- самолетов / aircraft – 347 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 7845 (+2),
- крылатые ракеты / cruise missiles - 1916 (+1),
- корабли / катера / warships / boats - 25 (+0) ед,
- подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 13374 (+42) ед,
- специальная техника / special equipment - 1621 (+1)