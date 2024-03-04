Аналитики Института изучения войны ISW в актуальном отчете, комментируя “самолетопад” россиян, заметили, что у Украины появляется больше средств, чтобы доставать врага “на дальних подступах”.
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Россия теряет свою авиацию
Вечером 2 марта после сбития еще двух Су-34 активность российской авиации на востоке Украины полностью прекратилась. Представитель Воздушных сил Юрий Гнат отметил, что снижение активности российской авиации продолжалось и 3 марта.
Эксперты ISW также отметили, что россияне могут смириться с ростом потерь в авиации и продолжить атаковать КАБами для поддержки российских наступательных операций.
Но при таком сценарии российское командование возьмет на себя риск продолжать подсчитывать потери в авиации в погоне за дальнейшими успехами на востоке Украины.
Больше о потерях врага
- Кроме истребителей, Россия потеряла два самолета РДЛО А-50. По данным украинской разведки, у России осталось всего шесть самолетов ДРЛО А-50.
- Сбитие самолетов сказалось на ситуации на поле боя. В частности, в Третьей штурмовой бригаде заявили, что количество запусков управляемых авиационных бомб сейчас намного уменьшилось.