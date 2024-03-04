Аналитики Института изучения войны ISW в актуальном отчете, комментируя “самолетопад” россиян, заметили, что у Украины появляется больше средств, чтобы доставать врага “на дальних подступах”.

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Россия теряет свою авиацию

Вечером 2 марта после сбития еще двух Су-34 активность российской авиации на востоке Украины полностью прекратилась. Представитель Воздушных сил Юрий Гнат отметил, что снижение активности российской авиации продолжалось и 3 марта.

Важно! По подсчетам аналитиков, с 17 февраля и до сегодняшнего дня оккупационные войска потеряли 15 самолетов. В общем, россияне, вероятно, имеют около 300 различных истребителей Су. Предыдущие потери авиации также заставляли страну-агрессора делать "паузу" на значительные периоды времени.

Эксперты ISW также отметили, что россияне могут смириться с ростом потерь в авиации и продолжить атаковать КАБами для поддержки российских наступательных операций.

Но при таком сценарии российское командование возьмет на себя риск продолжать подсчитывать потери в авиации в погоне за дальнейшими успехами на востоке Украины.

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