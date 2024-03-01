Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, отметив, что оккупанты чрезвычайно активно использовали свои самолеты во время боев за Авдеевку.

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Какая сейчас ситуация на Авдеевском направлении

Как отметил Жорин, массовое сбивание вражеских самолетов ощущается. Сейчас нельзя сравнить ситуацию с той, которая была во время боев в Авдеевке. Тогда вражеские КАБы падали буквально каждые полчаса.

Безусловно чувствуется. Это очень важно. Сейчас не сравнить то, что происходило в самой Авдеевке. Тогда просто ну каждый час или даже полчаса падали вражеские КАБы. Сейчас такой активности нет,

– отметил Жорин.

Конечно, оккупанты до сих пор используют КАБы. Они ежедневно прилетают по определенным позициям, но количество и массовость сейчас несколько меньше.

Обратите внимание! С марта 2023 года Россия начала усиленно использовать корректируемые авиационные бомбы (КАБ) на различных участках фронта. Что это за оружие и насколько оно опасно – читайте в материале 24 Канала.

Уничтожение российских самолетов: кратко