Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін, зауваживши, що окупанти надзвичайно активно використовували свої літаки під час боїв за Авдіївку.

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Яка зараз ситуація на Авдіївському напрямку

Як наголосив Жорін, масове збиття ворожих літаків відчувається. Зараз не можна порівняти ситуацію з тою, яка була під час боїв в Авдіївці. Тоді ворожі керовані авіаційні бомби падали буквально кожні пів години.

Безумовно відчувається. Це дуже важливо. Зараз не порівняти те, що відбувалося у самій Авдіївці. Тоді просто ну кожну годину чи навіть пів години падали ворожі керовані авіаційні бомби. Зараз такої активності немає,

– зазначив Жорін.

Звісно, окупанти досі використовують КАБи. Вони щодня прилітають по певних позиціях, але кількість та масовість зараз дещо менша.

Зверніть увагу! З березня 2023 року Росія почала посилено використовувати керовані авіаційні бомби (КАБ) на різних ділянках фронту. Що це за зброя та наскільки вона небезпечна – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Знищення російських літаків: коротко