Аналітики Інституту вивчення війни ISW в актуальному звіті, коментуючи "літакопад" росіян, зауважили, що в України з'являється більше засобів, щоб діставати ворога "на далеких підступах".
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Росія втрачає свою авіацію
Увечері 2 березня після збиття ще двох Су-34 активність російської авіації на сході України повністю припинилася. Речник Повітряних сил Юрій Гнат відзначив, що зниження активності російської авіації тривало і 3 березня.
Експерти ISW також зазначили, що росіяни можуть змиритися з зростанням втрат в авіації і продовжити атакувати КАБами для підтримки російських наступальних операцій.
Та при такому сценарії російське командування візьме на себе ризик продовжувати підраховувати втрати в авіації в гонитві за подальшими успіхами на сході України.
Більше про втрати ворога
- Крім винищувачів, Росія втратила два літаки РДЛО А-50. За даними української розвідки, у Росії залишилося всього шість літаків ДРЛО А-50.
- Збиття літаків позначилось на ситуації на полі бою. Зокрема, у Третій штурмовій бригаді заявили, що кількість запусків керованих авіаційних бомб зараз набагато зменшилась.