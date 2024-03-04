Аналітики Інституту вивчення війни ISW в актуальному звіті, коментуючи "літакопад" росіян, зауважили, що в України з'являється більше засобів, щоб діставати ворога "на далеких підступах".

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Росія втрачає свою авіацію

Увечері 2 березня після збиття ще двох Су-34 активність російської авіації на сході України повністю припинилася. Речник Повітряних сил Юрій Гнат відзначив, що зниження активності російської авіації тривало і 3 березня.

Важливо! За підрахунками аналітиків, з 17 лютого і до сьогодні окупаційні війська втратили 15 літаків. Загалом, росіяни, ймовірно, мають близько 300 різних винищувачів Су. Попередні втрати авіації також змушували країну-агресорку робити "паузу" на значні періоди часу.

Експерти ISW також зазначили, що росіяни можуть змиритися з зростанням втрат в авіації і продовжити атакувати КАБами для підтримки російських наступальних операцій.

Та при такому сценарії російське командування візьме на себе ризик продовжувати підраховувати втрати в авіації в гонитві за подальшими успіхами на сході України.

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