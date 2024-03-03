Таким образом количество потерь оккупантов стало наибольшим с начала полномасштабного вторжения в Украину. В британской разведке отметили, что это свидетельствует о намерениях России относительно будущего продолжения войны против нашего государства.

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Какие были среднесуточные потери России в войне в феврале

В британском ведомстве отметили, что в феврале 2024 года российская армия в среднем теряла 983 человека в сутки.

В отчете сказано, что рост среднесуточного показателя потерь захватчиков почти наверняка отражает приверженность России к массированной войне на истощение.

Хотя это и дорого стоит с точки зрения человеческих жизней, такой эффект усиливает давление на позиции Украины по всей линии фронта,

– отметили в разведке Великобритании.

В конце концов в ведомстве утверждают, что на сегодня Россия, вероятно, потеряла в Украине более 355 тысяч военнослужащих. Это число касается как "двухсотых" оккупантов, так и "трехсотых".

Россия имеет огромные потери на фронте