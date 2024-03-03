Таким образом количество потерь оккупантов стало наибольшим с начала полномасштабного вторжения в Украину. В британской разведке отметили, что это свидетельствует о намерениях России относительно будущего продолжения войны против нашего государства.
К теме "Бросали на убой": российский пропагандист озвучил реальные потери врага в Авдеевке
Какие были среднесуточные потери России в войне в феврале
В британском ведомстве отметили, что в феврале 2024 года российская армия в среднем теряла 983 человека в сутки.
В отчете сказано, что рост среднесуточного показателя потерь захватчиков почти наверняка отражает приверженность России к массированной войне на истощение.
Хотя это и дорого стоит с точки зрения человеческих жизней, такой эффект усиливает давление на позиции Украины по всей линии фронта,
– отметили в разведке Великобритании.
В конце концов в ведомстве утверждают, что на сегодня Россия, вероятно, потеряла в Украине более 355 тысяч военнослужащих. Это число касается как "двухсотых" оккупантов, так и "трехсотых".
Россия имеет огромные потери на фронте
- В Генштабе ВСУ 3 марта отметили, что Россия за минувшие сутки потеряла на фронте еще 1 100 солдат. Таким образом общее количество потерь оккупантов достигло около 416 800 человек.
- Кроме того, россияне потеряли еще 16 танков, 28 боевых бронированных машин и 35 артиллерийских систем. Также нашим защитникам удалось уничтожить самолет российских захватчиков.
- Начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица". Илья Евлаш отметил, что российским захватчикам не удалось прорвать линию обороны возле Синьковки в Донецкой области. Однако теперь они начали плотно атаковать Терны и Ямполовку.
- В Генштабе также отметили, что за прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение. В общем враг нанес 1 ракетный и 50 авиационных ударов, совершил 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
- Стоит отметить, что большие потери враг имел на Авдеевском направлении. По одной из версий военного эксперта Юрия Федорова, при захвате Авдеевки российская армия могла потерять 16 тысяч солдат убитыми с октября прошлого года по февраль.