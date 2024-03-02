Хотя, как рассказал 24 Каналу военный эксперт Юрий Федоров, Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию России особо не упоминал об Авдеевке, а говорил в целом об "успехах" российских войск. Видимо, глава Кремля понимает, что потери действительно были колоссальными.
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Какие потери России под Авдеевкой
По одной из версий, при захвате Авдеевки российская армия могла потерять 16 тысяч солдат убитыми с октября прошлого года по февраль. Об этом сообщил российский "военкор" Андрей Морозов по прозвищу "Мурз", который впоследствии, вероятно, покончил с собой из-за давления со стороны российских политиков.
По другой – количество погибших россиян под Авдеевкой может быть гораздо больше, чем потери советской армии во время войны в Афганистане в 1979 – 1989 годах. Известно, что тогда СССР потерял как минимум 15 тысяч военных убитыми.
К этому еще нужно добавить раненых, искалеченных и тому подобное. И, возможно, цифра возрастет в 2 – 3 раза. Серьезные потери, но россиян это не останавливает: ни командование, ни политическое руководство, ни сообщество, – подчеркнул военный эксперт.
Насколько хватит мощности россиян
Эстонская военная разведка опубликовала доклад, в котором говорилось, что потери в размере 50 тысяч за полгода – максимум, который может выдержать Россия. Если жертвы будут больше, тогда наступит "кризис" с личным составом и армия начнет терять боеспособность.
"Похоже, что россияне, проводя штурмы, которые приводят к огромным потерям, приближаются к этой цифре. Не исключено, что Москва будет вынуждена или сократить интенсивность боевых действий и наступательных операций, или проводить новую волну мобилизации", – отметил Юрий Федоров.
Также на серьезные потери в российской армии указывает то, что Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию России не затронул вопрос демобилизации, чего требуют родственники военных, которые уже 2 года воюют на так называемой "СВО".
Актуальная информация с Авдеевского направления
- Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин сообщил, что российские войска изменили тактику боевых действий. Хотя и характер ведения отличается, но общая стратегия оккупантов остается неизменной. Воюет много пехоты, которую усиливает авиация, артиллерия и другая техника.
- Силы обороны Украины разгромили элитную группу российских штурмовиков. По словам военных, это произошло благодаря успешному попаданию роты ударных дронов во взаимодействии с легендарными экипажами "Брэдли".
- Также противник увеличивает интенсивность артиллерийских обстрелов. Россияне преобладают в снарядах и наращивают численность штурмовых групп. Захватчики бросают в бой новые резервы и имеют некоторые локальные успехи.