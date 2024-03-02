Хотя, как рассказал 24 Каналу военный эксперт Юрий Федоров, Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию России особо не упоминал об Авдеевке, а говорил в целом об "успехах" российских войск. Видимо, глава Кремля понимает, что потери действительно были колоссальными.

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Какие потери России под Авдеевкой

По одной из версий, при захвате Авдеевки российская армия могла потерять 16 тысяч солдат убитыми с октября прошлого года по февраль. Об этом сообщил российский "военкор" Андрей Морозов по прозвищу "Мурз", который впоследствии, вероятно, покончил с собой из-за давления со стороны российских политиков.

По другой – количество погибших россиян под Авдеевкой может быть гораздо больше, чем потери советской армии во время войны в Афганистане в 1979 – 1989 годах. Известно, что тогда СССР потерял как минимум 15 тысяч военных убитыми.

К этому еще нужно добавить раненых, искалеченных и тому подобное. И, возможно, цифра возрастет в 2 – 3 раза. Серьезные потери, но россиян это не останавливает: ни командование, ни политическое руководство, ни сообщество, – подчеркнул военный эксперт.

Насколько хватит мощности россиян

Эстонская военная разведка опубликовала доклад, в котором говорилось, что потери в размере 50 тысяч за полгода – максимум, который может выдержать Россия. Если жертвы будут больше, тогда наступит "кризис" с личным составом и армия начнет терять боеспособность.

Заметьте! По состоянию на 2 марта российская армия уже потеряла 415 640 человек личного состава.

"Похоже, что россияне, проводя штурмы, которые приводят к огромным потерям, приближаются к этой цифре. Не исключено, что Москва будет вынуждена или сократить интенсивность боевых действий и наступательных операций, или проводить новую волну мобилизации", – отметил Юрий Федоров.

Также на серьезные потери в российской армии указывает то, что Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию России не затронул вопрос демобилизации, чего требуют родственники военных, которые уже 2 года воюют на так называемой "СВО".

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