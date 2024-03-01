После того, как из-за нехватки боеприпасов Силы обороны были вынуждены покинуть Авдеевку, враг продолжил наступательные действия на этом направлении, пытаясь истощить наши войска. Несмотря на это, украинские воины героически держат оборону, заставляя врага сожалеть о каждой попытке штурма.

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Активная оборона

Так, воины 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили элитную штурмовую группу россиян 15 отдельной гвардейской бригады вместе с техникой.

Как отмечают в бригаде, успеха удалось добиться благодаря успешным попаданиям роты ударных БПЛА во взаимодействии с легендарными экипажами "Брэдли".