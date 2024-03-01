Для этого враг активно использует авиацию, артиллерию и пехоту вместе с техникой. Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

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"Местами захватчики пытаются менять свою тактику, местами просто пытаются продавить количеством. Но в целом намерения врага пока остаются такими же. Он пытается продвигаться и отодвигать линию от самой Авдеевки. Зато украинские силы удерживают те рубежи, которые им определены", – сказал он.

Враг штурмует большим количеством пехоты

Максим Жорин отметил, что на Авдеевском направлении враг штурмует огромным количеством пехоты. В то же время потери у оккупантов тоже огромные. В частности, также в Красногоровке, которую 28 февраля ВСУ зачистили от россиян.

Просто сумасшедшее количество пехоты по всему направлению. Оно неадекватное. Такое же, как неадекватное количество потерь у них. Например, что касается Красногоровки или даже других населенных пунктов, которые здесь сейчас, то просто сотнями они оставляют,

– рассказал майор ВСУ.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады подчеркнул, что в Красногоровке украинским бойцам нужно было время и силы, чтобы выбить россиян. Вражеская пехота не совсем на "нулевом" уровне.

"Держались даже за последнее здание в населенном пункте. Но самым сложным было в конце из последнего дома их выбить. Держались до конца, пока абсолютно всех в нем не уничтожили. Основное – иногда на технике, иногда рядом с техникой, иногда без техники, но пехоты у врага очень много", – добавил Жорин.

Тактика оккупантов в Авдеевке

Как отметил Максим Жорин, Третья штурмовая находится в постоянных боях, отражениях штурмов, реализации собственных наступательных контратакующих действий. Тактика россиян частично изменилась, но это прежде всего связано с рельефом и местностью.

Нельзя одинаково воевать и в городской застройке, и в поле, и в лесополосе, и в небольшом селе. Поэтому характер действий отличается. Однако общая стратегия остается такой же. Огромное количество пехоты, усиленной техникой, работой артиллерии и авиации, которая пытается по всей полосе вокруг Авдеевки продавить линию,

– объяснил он.

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